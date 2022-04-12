ANKA'ya yeni radar sistemi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin keşif, gözetleme, hedef tespit ve imha ihtiyacını karşılayan ANKA insansız hava aracına yeni bir kabiliyet kazandırıldı. ANKA'lar artık denizdeki serseri mayınları da tespit edebilecek.