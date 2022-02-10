Başlangıçta e-Ticaret daha sonrasında video ve oyun sektöründe başarılı olmak isteyen Amazon'un yeni bir satın almaya hazırlık yaptığı öne sürüldü. Amazon The Lord of the Rings film ve oyun haklarını satın mı aldı ?

Şimdiye kadarki en büyük edebiyat eserlerinden olan ve birçok hayranı bulunan The Lord of The Rings ve Hobbit film ve oyunlarını Amazon, kendi bünyesine katmaya hazırlanıyor. Variety tarafından bildirildiği üzere, film yapım şirketi Saul Zaentz Co., J.R.R.'ın çeşitli eserlerinin bir dizi oyun, film, mağazacılık, canlı etkinlik ve tema parkı haklarını açık artırmayla satıyor.

Eser sahibi şirketlerin bu satın alınma işleminde 2 milyar dolar para kazanacağı tahmin edilirken, Amazon yeni markaları ile birçok oyun, eğlence sektöründeki alışılagelmişlikleri değiştirmeyi yapmayı planlıyor. Amazon eğer hakları satın alabilirse bundan sonraki süreçte ortaya neler çıkaracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. .