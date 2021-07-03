Vikinglerin korkusuz savaşçı kralı Ragnar Lothbrok’un hayatı birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Peki Ragnar Lothbrok kimdir? Ragnar Lothbrok nerelere seferler düzenlemiştir? Viking kralı Ragnar nasıl öldürülmüştür?…

Dünyayı kasıp kavuran Vikingler dizisiyle tanıdığımız, kral Ragnar Lothbrok'un hayatı birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Vikingler dizisinin başrol oyuncularından olan Travis Fimmel'in canlandırdığı Ragnar Lothbrok karakterinin gerçek yaşam hikayesi de dizide gösterildiği kadar heyecan vericidir. İşte tüm detayları ile korkusuz Viking kralı Ragnar Lothbrok'un efsanevi yaşam öyküsü…

Vikinglerin korkusuz savaşçı kralı Ragnar Lothbrok'un hayat hikayesi

Danimarkalı olduğu bilinen Viking kralı Ragnar Lothbrok 9.yüzyılda yaşamıştır. Dönemin Danimarka kralı olan Sigurd Ring'in oğlu olarak da tanınır. Yaşadığı dönemde İngiltere ve Fransa dahil olmak üzere pek çok ülkeye akınlar düzenlemiştir. Krallığı döneminde sadece Danimarka da değil, İsveç'te de krallığını sürdürmüştür.

Viking kralı Ragnar'a Lothbrok adının eklenmesinin ilginç bir hikayesi vardır. Lothbrok kelime anlamı itibariyle kirli pantolon veyahut tüylü pantolon anlamına gelir. Ragnar'a bu lakabın verilmesi onun zehir soluyan bir yılan/ejderha ile olan savaşında giydiği pantolon olduğu içindir.

Tam olarak doğum tarihi bilinmeyen Viking kralı Ragnar, 765-795 veyahut 845-865 yılları arasında dünyaya gözlerini açtığı tahmin ediliyor.

İddialara göre Ragnar'ın iki veyahut 3 tane eşi olduğu söylenir. Bazı kaynaklara göre Thora ve Aslaug Ragnar'ın eşleri olarak görülürken, diğer kaynaklar Lagertha'yı da bu eşlerin içine dahil eder.

Ragnar'ın Seferleri

Viking kralı Ragnar Lothbrok, Fransa üzerine düzenlediği akınlarda Fransanın coğrafi şartlarından yararlanarak birçok bölgeyi istila etmiştir. Bunun yanı sıra seri hareketleri ile bilinen Ragnar, Fransız süvarileri ile herhangi bir muharebeye girmeden, sadece akınlar düzenleyerek seferlerini tamamlamıştır. Fransa'da aldığı galibiyetler neticesinde yönünü İngiltereye çeviren Viking kralı Ragnar Lothbrok, İngiltere ile girdiği mücadelede kral Aella tarafından yakalanıp, yılanların bulunduğu bir çukura atılarak ölüme terketilmiştir.

Ragnar Lothbrok'un ölümü

İngiliz kralı Aella tarafından öldürüldükten sonra Ragnar'ın oğullarından biri olan Ivar, babasına yapılanların bedelini ödetmek için İngiltere üzerine çokça akın düzenlemiştir. Bu akınlar neticesinde babasını öldüren İngiltere kralı Aella'yı yenen Ivar, kralı da esir almıştır. Kan Kartalı adı verilen ve o dönem sıkça kullanılan bir işkence yöntemiyle kralı öldürmüştür.

Bazı kaynaklar ise Ragnar'ın İngiltere kralı Aella tarafından değil de hastalanarak kendi ülkesi Danimarka'da öldüğünü bildirirler. Bu kaynaklara göre Fransa'ya düzenlenen seferler sırasında ele geçirilen 100'den fazla Hristiyanı öldürdükten sonra Ragnar'da hastalanarak vefat etmiştir.

Ragnar hakkında yazılan kaynakların pek fazla olmaması ve bu kaynakların çeşitli rivayetler içermesi konu hakkında farklı görüşlerin olduğunu gösteriyor. Bir görüşe göre, Ragnar aslında Viking asıllı bir korsan olup daha çok Fransa'ya yönelik saldırılarıyla biliniyor. Özellikle Hristiyan Fransa'ya yaptığı saldırıları pazar günü yapan Ragnar, böyle bir taktik izlemesinin sebebi düşman askerlerinin o gün kilisede ibadet ediyor olmasıdır. Ele geçirdiği esirleri direk öldürmeyen Ragnar, eğer esir için yüklü bir miktar kefaret ödenirse o esiri serbest bırakmıştır.

Fransa'ya yaptığı seferlerde muazzam bir deniz gücüne sahip olan Ragnar komutasındaki Vikingler yaklaşık 120 gemi ve 5 bine yakın asker ile Fransa'yı sahil kesiminden istila etmeye başlamışlardır. Bu istilalar sonucunda Paris'i abluka altına alan Ragnar, Fransa kralı Dazlak Karl'ın vermiş olduğu fidyeden sonra herhangi bir zarar vermeden şehirden ayrılmıştır. Her ne kadar Paris üzerindeki abluka kalkmış olsa da Viking askerleri uzun bir süre Fransa topraklarında kalmışlardır. Bu süreçte Rouen şehrini ele geçiren Vikingler, burayı yağmalamışlardır. Daha sonra bu şehre yerleşen Vikingler, kuzeyliler anlamına gelen Nordmenn olarak anılmıştır. Bugünlerde Normanlar olarak bilinen bu grup, yerleştikleri bölgeye de Normandiya adını vermişlerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.