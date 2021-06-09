Ermeni şarabıyla 'barış anlaşması'

Ermeniler, dünyada şarapçılık yapan en eski halk. Churchill, Stalin ile Rousevelt'in, savaş sonrası Avrupa'nın gelişim yollarını ele almak üzere Kırım'da bir araya geldiği Yalta Konferansı'nın olumlu sonuçlarının Ermeni konyak ile şarabı sayesinde sağlandığı da iddialar arasında

Milattan Önce 3-4 binyıllarda Ermeni halkının şekillenmesi başlayıp, Milattan önce 1'inci binyıl ortalarında ortak devletin kurulmasıyla sona ermiştir. Ermeniler ve Ermeni Yüksek Platosu'yla ilgili ilk kayıtlar M.Ö. 18'inci yüzyıla ait.Sümer kayıtlarında, İncil'deki Ararat-Hayastan'la (Ermenistan) özdeşleşen, Aratta adında bir erken devlet oluşumu belirtilmektedir. İngiliz gazetesi ise Ermeni kültür ve sosyal yaşamına ışık tutarken bu ülke ile ilgili farklı ve ilginç bililer paylaştı."The Telegraph" gazetesi'nde yer alan makalede şu dikkati çekici bilgiler yar aldı:

Şarapçı ve hıristiyan halk

Ermeniler, dünyada şarapçılık yapan en eski halktır.Buna kanıt olarak gazete, 2011 tarihinde "Areni 1" mağara kompleksinde 6.000 yıldan daha eski şarapçılık izlerinin bulunduğunu hatırlatıyor.Ermeniler, Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden dünyanın ilk halkıdır. Ermenistan'da, en mükemmeli hangisi olduğunu seçemeyecek kadar çok kilise ve manastırın mevcut olduğunu yazan "the Telegraph", yine de en dikkat çekicilerden olan Tatev manastırından bahsediyor ve bu manastırın, "tam hayret verici bir güzelliğe sahip olduğunu" vurguluyor.

Ülke nüfusundan fazlası dışarıda

Satranç, orta okulların ders programlarına dahil edilmiştir.Gazete, bu spor alanında Ermenilerin çok güçlü olduğunu ve Ermeni satranççıların elde ettikleri büyük zaferlerini hatırlatıyor.

Ermenistan sınırları dışında, ülkede oturanlardan daha çok Ermeni yaşıyor."1915'te yaşananlar, milyonlarca Ermeniyi yurtdışına göç etmeye ve daha sonra bu göç ettikleri bölgelerde büyük topluluklar oluşturmaya mecbur etti" yorumunu yapan "The Telegraph", Ermenistan dışında 5.6 milyon Ermeninin yaşadığını da ekliyor.

Ararat ve "Nuh'un Gemisi" efsanesi

Ermenistan, Cher, Andre Aggasi, Serj Tankian, Kardashianlar gibi dünyaca ünlü birçok Ermeni'nin ülkesi.

Ermeniler, Nuh'un gemisinin, Ararat dağda durduğuna inanıyor, ama bugüne kadar yapılan sayısız ekspedisyonlarda gemi hala bulunamadı. Ermenistan'ın milli semböllerinden biri, Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve Ermeniler tarafından kutsal sayılan Ararat dağıdır.

Lavaş'ı listelerine aldılar

Ermenistan, dünyanın en eski başkentlerinden birine sahiptir.Yerevan'ın, dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğunu kaydeden gazete, Ermenistan başkentinin, Roma'da 29 yılla daha eski olduğunu vurguluyor.Ermenilerin "lavaş" adlı ekmeği, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil edilmiştir.

Yalta konferansında "yalpalamışlar"

Ermeni konyağının tadını tadanlar arasında, Büyük Britanya'nın eski Başbakanı Winston Churchill bulunuyor. SSCB yöneticisi İyosif Stalin, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Churchill'e onlarca kutu Ermeni konyak göndermişti.

Yalta Konferansının sonuçları, Ermeni konyak ile şarabı sayesinde sağlandığı da iddialar arasında.Bu konuyla ilgili "The Telegraph", şunları yazıyor: "Churchill, Stalin ile ABD Devlet Başkanı Franklin Rousevelt'in, savaş sonrası Avrupa'nın gelişim yollarını ele almak üzere Kırım'da bir araya geldiği Yalta Konferansı'nın olumlu sonuçları, Ermeni konyak ile şarabı sayesinde sağlandı. Churchill'in yardımcılarından biri , başbakanın, her aklı başında adamı zayıflatacak kadar çok miktarda Kafkasya içkileri içtiğini, sonradan anlatmıştır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.