Cumhuriyete şekil veren kronoloji

Mondros mütarekesinden Hilafetin kaldırılmasına kadar geçen sürede ekonomik, sosyal ve siyasal düzlemde yapılan faaliyetler yeni devletin şekil kazanmasını sağlamıştır....

Milli mücadele sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel reformlarla modern bir yapıya kavuşmuşmayı esas almıştır. Osmanlı'nın dağılmasının devamında şekil kazanan yeni devletin nüvesini milli bir kimlik oluştururken bu kimliğin gerek oturtulması gerekse geliştirilmesi için reformlara hız verilmiştir.

Kurtuluş savaşı ve devamında yapılan milli etkinliklere göz attığımızda bu etkinliklerin "olmazsa olmaz" kurallar olduğu göze çarpmakta.

İşte Milli mücadeleden günümüze kadar uzanan reformların kronolojik sıralaması ve bu tarihi sıralamadaki etkinlikler:

Mondros Mütarekesi/Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması 30 Ekim 1918

Musul'un İngilizler tarafından işgâli 3 Kasım 1918

İtilaf Kuvvetleri'nce Çanakkale Boğazı'nın işgali 8 Kasım 1918

İskenderun'un İngilizler tarafından işgali 9 Kasım 1918

Urfa, Maraş ve Antep'in Fransızlar tarafından işgali 9 Kasım 1918

İtilâf kuvvetlerince İstanbul'un işgali 13 Kasım 1918

Millî Kongre Cemiyeti'nin kuruluşu 29 Kasım 1918

Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi'nin kurulması 2 Aralık 1918

İzmir Müdafa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti'nin kurulması 2 Aralık 1918

Osmanlı Mebusan Meclisi'nin feshi 21 Aralık 1918

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin kurulması 12 Şubat 1919

Paris Sulh Konferansı'nda İzmir'in Yunanlılar'a verilmesi kararının alınması 30 Mart 1919

Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Komutanlığı Kıtaat Müfettişliği'ne atanması 6 Mayıs 1919

Redd-i İlhak Cemiyeti'nin kuruluşu 14 Mayıs 1919

İzmir'in Yunan kuvvetlerince işgal edilmesi 15 Mayıs 1919

Hasan Tahsin (Osman Nevres) Bey'in Yunanlılar'a ilk kurşunu sıkması ve şehit düşmesi 15 Mayıs 1919

Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyetinin Samsun'a çıkması 19 Mayıs 1919

Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'ya geçişi 13 Haziran 1919

Amasya Genelgesi'nin yayınlanması 22 Haziran 1919

Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti'nce görevlerinden azledilmesi 24 Haziran 1919

I. Balıkesir Kongresi 26 Haziran 1919

Erzurum Kongresi'nin toplanması 23 Temmuz-7 Ağustos 1919

I. Nazilli Kongresi'nin toplanması 4 Ağustos 1919

Sivas Kongresi'nin toplanması 4-12 Eylül 1919

Karakol Cemiyeti'nin kuruluşu 19 Kasım 1919

Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması 12 Ocak 1920

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Millî'nin kabulü 28 Ocak 1920

Maraş'ın kurtuluşu 12 Şubat 1920

İstanbul'un İtilaf kuvvetlerince işgali 16 Mart 1920

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını erteleme kararı alması 18 Mart 1920

Mustafa Kemal Paşa'nın yeni bir seçim talimatını vali ve mutasarrıflara yollaması 19 Mart 1920

Fransız kuvvetlerinin Urfa'yı terk etmesi 10-11 Nisan 1920

TBMM'nin Ankara'da toplanması 23 Nisan 1920

TBMM Hükümeti'nin Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında kurulması 3 Mayıs 1920

Gümrü Antlaşması'nın imzalanması 2-3 Aralık 1920

I. İnönü Savaşı 10-11 Ocak 1921

Londra Konferansı'nın toplanması 21 Şubat 1921

Moskova Antlaşması'nın imzalanması 16 Mart 1921

II. İnönü Savaşı 23 Mart – 1 Nisan 1921

Sakarya Savaşı 23 Ağustos-13 Eylül 1921

Kars Antlaşması'nın imzalanması 13 Ekim 1921

Ankara İtilâfnamesi'nin imzalanması 20 Ekim 1921

Fransız kuvvetlerinin Antep'i terk etmeleri 25 Mart 1921

Büyük Taarruz'un başlaması 26 Ağustos 1922

Dumlupınar Zaferi 30 Ağustos 1922

Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması 11 Ekim 1922

Lozan Konferansı'nın başlaması 20 Kasım 1922

Lozan Antlaşması'nın imzalanması 25 Temmuz 1923

Ankara'nın başkent olması 13 Ekim 1923

Cumhuriyet'in ilânı 29 Ekim 1923

Hilâfet'in kaldırılması 3 Mart 1924

Anayasa'nın kabulü 20 Nisan 1924

Şapka ve kıyafet inkılâbı ile ilgili kanunun kabulü 25 Kasım 1925

Milâdî takvimin kabulü 26 Aralık 1925

Türk Medenî Kanunu'nun kabulü 17 Şubat 1926

Beynelmilel rakamların kabulü 24 Mayıs 1928

Türk Ceza Kanunu'nun kabulü 1 Temmuz 1928

Harf İnkılâbı 3 Kasım 1928

Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşu 15 Nisan 1931

Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşu 12 Temmuz 1932

İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu 1 Ağustos 193311 Kasım 1934

Soyadı Kanunu'nun kabulü 26 Haziran 1934

Mustafa Kemal Paşa'ya “Atatürk” soyadının verilmesi 24 Kasım 1934

Hafta sonu tatilinin Pazar gününe alınması 1922

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