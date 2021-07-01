Cumhuriyete şekil veren kronoloji
Mondros mütarekesinden Hilafetin kaldırılmasına kadar geçen sürede ekonomik, sosyal ve siyasal düzlemde yapılan faaliyetler yeni devletin şekil kazanmasını sağlamıştır....
Milli mücadele sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel reformlarla modern bir yapıya kavuşmuşmayı esas almıştır. Osmanlı'nın dağılmasının devamında şekil kazanan yeni devletin nüvesini milli bir kimlik oluştururken bu kimliğin gerek oturtulması gerekse geliştirilmesi için reformlara hız verilmiştir.
Kurtuluş savaşı ve devamında yapılan milli etkinliklere göz attığımızda bu etkinliklerin "olmazsa olmaz" kurallar olduğu göze çarpmakta.
İşte Milli mücadeleden günümüze kadar uzanan reformların kronolojik sıralaması ve bu tarihi sıralamadaki etkinlikler:
Mondros Mütarekesi/Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması 30 Ekim 1918
Musul'un İngilizler tarafından işgâli 3 Kasım 1918
İtilaf Kuvvetleri'nce Çanakkale Boğazı'nın işgali 8 Kasım 1918
İskenderun'un İngilizler tarafından işgali 9 Kasım 1918
Urfa, Maraş ve Antep'in Fransızlar tarafından işgali 9 Kasım 1918
İtilâf kuvvetlerince İstanbul'un işgali 13 Kasım 1918
Millî Kongre Cemiyeti'nin kuruluşu 29 Kasım 1918
Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi'nin kurulması 2 Aralık 1918
İzmir Müdafa-i Hukuk-u Osmaniye Cemiyeti'nin kurulması 2 Aralık 1918
Osmanlı Mebusan Meclisi'nin feshi 21 Aralık 1918
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti'nin kurulması 12 Şubat 1919
Paris Sulh Konferansı'nda İzmir'in Yunanlılar'a verilmesi kararının alınması 30 Mart 1919
Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Komutanlığı Kıtaat Müfettişliği'ne atanması 6 Mayıs 1919
Redd-i İlhak Cemiyeti'nin kuruluşu 14 Mayıs 1919
İzmir'in Yunan kuvvetlerince işgal edilmesi 15 Mayıs 1919
Hasan Tahsin (Osman Nevres) Bey'in Yunanlılar'a ilk kurşunu sıkması ve şehit düşmesi 15 Mayıs 1919
Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyetinin Samsun'a çıkması 19 Mayıs 1919
Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'ya geçişi 13 Haziran 1919
Amasya Genelgesi'nin yayınlanması 22 Haziran 1919
Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti'nce görevlerinden azledilmesi 24 Haziran 1919
I. Balıkesir Kongresi 26 Haziran 1919
Erzurum Kongresi'nin toplanması 23 Temmuz-7 Ağustos 1919
I. Nazilli Kongresi'nin toplanması 4 Ağustos 1919
Sivas Kongresi'nin toplanması 4-12 Eylül 1919
Karakol Cemiyeti'nin kuruluşu 19 Kasım 1919
Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin toplanması 12 Ocak 1920
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Misak-ı Millî'nin kabulü 28 Ocak 1920
Maraş'ın kurtuluşu 12 Şubat 1920
İstanbul'un İtilaf kuvvetlerince işgali 16 Mart 1920
Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin çalışmalarını erteleme kararı alması 18 Mart 1920
Mustafa Kemal Paşa'nın yeni bir seçim talimatını vali ve mutasarrıflara yollaması 19 Mart 1920
Fransız kuvvetlerinin Urfa'yı terk etmesi 10-11 Nisan 1920
TBMM'nin Ankara'da toplanması 23 Nisan 1920
TBMM Hükümeti'nin Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında kurulması 3 Mayıs 1920
Gümrü Antlaşması'nın imzalanması 2-3 Aralık 1920
I. İnönü Savaşı 10-11 Ocak 1921
Londra Konferansı'nın toplanması 21 Şubat 1921
Moskova Antlaşması'nın imzalanması 16 Mart 1921
II. İnönü Savaşı 23 Mart – 1 Nisan 1921
Sakarya Savaşı 23 Ağustos-13 Eylül 1921
Kars Antlaşması'nın imzalanması 13 Ekim 1921
Ankara İtilâfnamesi'nin imzalanması 20 Ekim 1921
Fransız kuvvetlerinin Antep'i terk etmeleri 25 Mart 1921
Büyük Taarruz'un başlaması 26 Ağustos 1922
Dumlupınar Zaferi 30 Ağustos 1922
Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması 11 Ekim 1922
Lozan Konferansı'nın başlaması 20 Kasım 1922
Lozan Antlaşması'nın imzalanması 25 Temmuz 1923
Ankara'nın başkent olması 13 Ekim 1923
Cumhuriyet'in ilânı 29 Ekim 1923
Hilâfet'in kaldırılması 3 Mart 1924
Anayasa'nın kabulü 20 Nisan 1924
Şapka ve kıyafet inkılâbı ile ilgili kanunun kabulü 25 Kasım 1925
Milâdî takvimin kabulü 26 Aralık 1925
Türk Medenî Kanunu'nun kabulü 17 Şubat 1926
Beynelmilel rakamların kabulü 24 Mayıs 1928
Türk Ceza Kanunu'nun kabulü 1 Temmuz 1928
Harf İnkılâbı 3 Kasım 1928
Türk Tarih Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşu 15 Nisan 1931
Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin kuruluşu 12 Temmuz 1932
İstanbul Üniversitesi'nin kuruluşu 1 Ağustos 193311 Kasım 1934
Soyadı Kanunu'nun kabulü 26 Haziran 1934
Mustafa Kemal Paşa'ya “Atatürk” soyadının verilmesi 24 Kasım 1934
Hafta sonu tatilinin Pazar gününe alınması 1922
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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