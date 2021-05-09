Aşklarıyla tarihe kazınan isimler

Babür İmparatorluğu’nun 5’inci hükümdarı Şah Cihan Taç Mahal'i eşi için yaptırırken, Puşkin karısını savunmak için düelloda can verdi....

Öyle sevgiler, öyle aşklar vardır ki sadece yaşandıkları döneme damga vurmakla kalmamış, bugün de dillerde pelesenk olmuştur.

İşte onlardan en çok bilinenler ve şaşırtıcı, aynı zamanda ibret verici, hikayeleri:

Taç mahali başına taç edenler

Aşk için yapılan bir mezar düşünün ki yüzyıllarca adından söz edilecek... Hindistan'ın meşhur Tac Mahal'i öyle bir hikayeyi barındırıyor. Mezarı yaptıran kişi Babür İmparatorluğu'nun 5'inci hükümdarı Şah Cihan. Anıt mezarla uğurlanan kişi ise evlendikten sonra Mümtaz Mahal adını alan Ercümend Bânû Begüm. İmparator bu konuyu o kadar önemser ki anıtın mimarisini 5 yıldaseçer. Eser, 20 bin kişiyle 20 yıl gibi bir sürede bitirilir. Şah Cihan da hayatını kaybettiğinde eşinin yanına defnedilir.

Kays, "Fuzuli" yere yataklara düşmedi

Fuzuli'nin “Leyla ile Mecnun”un eserini bilmiyen yoktur. Kays ile Leyla birbirine âşık ama aileleri tarafından evlenmelerine izin verilmeyen iki gençtir. Leyla'nın başkasıyla evlendirilmesine dayanamayan Kays, çektiği aşk acısıyla herkesten uzakta, çölde yaşamaya başlar. Leyla ise “Mecnun”a dönen sevdiğinin ardından kahrederek yatağa düşmüştür. İki sevgili kavuşamaz. Kavuşamayan aşıklara da bu sebeple Leyla ile Mecnun gibi denmekte.

Puşkin karısının sevgilisiyle vuruştu

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Rus şair ve yazar. Pekçok kişi tarafından en büyük Rus şairi ve Rus edebiyatı'nın kurucusu olarak kabul edilir. Modern Rus Edebiyatı'nın kurucusu, bir baloda gördüğü Natalya Gonçarova'ya ilk görüşte âşık olur, güzel kadının evlenme teklifini kabul etmesi için uzun uğraşlar verir, sonunda nikâh masasına oturtur ama evliliklerinin 6'ncı yılında eşine kur yaptığını düşündüğü George Charles d'Anthès isimli genci düelloya davet ederek kendi sonunu hazırlar. Puşkin düello sırasında karnından ölümcül bir yara alır ve iki gün sonra ölür

Aşk uğruna teraslı asma bahçeler

Yazılı birkaç kaynakta geçen Babil'in Asma Bahçeleri meraklısı için ilginç ve merakle takip edilen bir konu. Bazı kaynaklara göre II. Nebukadnezar bu bahçeyi sevdiğinin yüzünü güldürmek için yaptırmıştır. Kraliçe Amytis kendi memleketinin yeşil doğasını özleyince, Babil'in kralı da eşini mutlu etmek amacıyla teras teras yükselen asma bahçeleri yaptırmaya karar vermiştir.

Padişahın kızı ile vezirin oğlu

Padişahın kızı Zühre ile vezirin oğlu Tahir'in hikayesini mutlaka duymuşsunuz dur. Evlendirilmek üzere olan gençlerin arasına girenler, Tahir'in 7 yıl zindanda tutulmasına neden olur. Âşık genç sevdasından vazgeçmez ve bu kez de bir sandık içinde nehire atılır ama kurtulur. Zühre'nin evlendirileceğini öğrenince kadın kılığına girerek saraya girer. Verdikleri bütün uğraşlara rağmen bir araya gelemeyen gençlerin aşkları trajik bir sonla biter....

Ferhat, "Şirinlik" olsun diye dağları delmedi

Efsanesini bildiğimiz Ferhat ile Şirin'deki Şirin'in ablası, Şirin için bir köşk yaptırır ve bu köşkün nakkaşlığını Ferhat'a verir. Bu sırada birbirini gören Ferhat ile Şirin âşık olurlar. Şirin'in ablası da aynı delikanlıya âşıktır ve evlenmelerine izin vermez. Ferhat boş durmaz, Amasya'nın kadın hükümdarından yardım ister; Şirin'in ablası alttan alır. Bu sefer hükümdar kendi oğlunun Şirin'e âşık olduğunu öğrenir. Ferhat' “Şu dağı delerek suyu kente getirirsen Şirin'le evlenebilirsin.” der. Ferhat, dağı deler… Tam işini tamamlamak üzereyken Şirin'in öldüğü haberini alır. Tabii bu haber hükümdarın Ferhat'a ilettiği yalan bir haber. Bunu dayanamayan Ferhat yaşamına son verir.

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