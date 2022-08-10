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Suudi Büyükelçi kürsüde iken öldü

Suudi Arabistan’ın Mısır Büyükelçisi Muhammed Al Akhtani, kürsüde konuşma yaptığı sırada aniden yere düşerek öldü. Al Akhtani’nin Sisi’yi övdükten sonra ölmesi dikkat çekti.

2022-08-10 23:02:12

Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi Muhammed Al Akhtani, Kahire'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşma sırasında kürsüdeyken kalp krizi geçirerek öldü.

Arap-Afrika Konferansı'nda konuşma yapan Al-Salam Holding Company'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Suudi Arabistan Mısır Büyükelçisi Muhammed bin Nasser bin Wazan Al Akhtani, kürsüde konuşmasına devam ederken bir anda yere yığıldı. Muhammed Al Akhtani'nin vefat ettiği bildirildi.

Al Akhtani'nin Sisi'yi övdükten hemen sonra yere düşüp ölmesi sosyal medyada dikkat çeken bir detay oldu.

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