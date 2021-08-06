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TIMETURK / SPOR / Yarın 4 branşta 7 mücadele var

Yarın 4 branşta 7 mücadele var

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde yarın 4 branşta 7 Türk sporcu madalya için mücadele edecek.

2 Saat Önce
2021-08-06 18:49:03
Yarın 4 branşta 7 mücadele var

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarın boks, karate, atletizm ve güreşte 7 Türk sporcu sahne alacak.

Boksta kadınlarda 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Bulgaristan'dan Stoyka Zhelyazkova Krasteva'yla TSİ 08.15'te altın madalya mücadelesine çıkacak. 69 kiloda ise Busenaz Sürmeneli, TSİ 09.15'te Çinli sporcu Hong Gu'yla finalde karşı karşıya gelecek.

Atletizmde Meryem Erdoğan TSİ 01.00'de maratonda, Yasemin Can ise TSİ 13.45'te 10 bin metre finalinde yer alacak.

Güreşte serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz TSİ 14.10'da bronz madalya maçına çıkacak.

Karatede ise kadınlar kumite +61 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş madalya mücadelesi verecek. Meltem'in grup maçları TSİ 08.20'de, Uğur'un ise TSİ 10.45'te başlayacak.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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