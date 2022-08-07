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West Ham United - Manchester City maçını canlı izle! Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester City deplasmanda West Ham United'ı konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından West Ham United - Manchester City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki West Ham United - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-08-07 13:42:38
West Ham United - Manchester City maçını canlı izle! Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester City deplasmanda West Ham United'ı konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından West Ham United - Manchester City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki West Ham United - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

West Ham United - Manchester City Premier Lig'in ilk haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka bu akşam saat 18:30'da oynanacak.

West Ham United - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

West Ham United - Manchester City maçı beIN Sports 3'den naklen yayınlanacak.

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