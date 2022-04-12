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TIMETURK / SPOR / Ünlü Formula yarış pilotu Yufeng Luo, başarılı bir yarış pilotu olmasının arkasındaki sırları anlattı

Ünlü Formula yarış pilotu Yufeng Luo, başarılı bir yarış pilotu olmasının arkasındaki sırları anlattı

Lao çoğu Formula yarış pilotu gibi kendisinin de genç yaşta yarışlarla ilgilenmeye başladığını ve yarış pilotluğunu bir meslekten ziyade hayat tarzı haline getirdiğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-04-12 21:57:27
Ünlü Formula yarış pilotu Yufeng Luo, başarılı bir yarış pilotu olmasının arkasındaki sırları anlattı

Yufeng Lao, yarışlarda kazandığı başarıların sırrı olarak sıkı ve disiplinli çalışma düzenini gösterdi. Ünlü yarış pilotu aynı zamanda zorlu parkurlar için önceden hazırlanmanın ve gerekirse simülasyonlardan yararlanmanın da bir Formula yarış pilotu için olmazsa olmaz olduğunu ekledi. Bu noktada Lao çoğu Formula yarış pilotu gibi kendisinin de genç yaşta yarışlarla ilgilenmeye başladığını ve yarış pilotluğunu bir meslekten ziyade hayat tarzı haline getirdiğini söyledi.

Yufeng Lao, Çin'in Pekin şehrinde 24 Haziran 1998 tarihinde dünyaya geldi. Henüz 4 yaşındayken ailesi ABD'nin Los Angeles şehrine taşınan Yufeng Lao, çocukluğunu ABD'de geçirdi. 13. Yaş gününde ailesinden hediye olarak bir go-kart alan Lao'nun başarılı bir yarışçı olacağı daha o yaşta belli olmuştu.

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Lao, 2014 yılında F2000 Ulusal Şampiyonası, Pasifik F2000 Şampiyonası ve USF 2000 Şampiyonası'nda mücadele etti. Pasifik F2000'de altıncı, F2000 Ulusal Şampiyonası'nda da beşinci oldu. 2015 yılında girdiği F2000 Ulusal Şampiyonası'nda birinciliği kazanan Lao, hem bu şampiyonanın gelmiş geçmiş en genç şampiyonu hem de ABD'de bir ulusal şampiyonayı kazanan ilk Çinli yarış pilotu olarak tarihe geçti.

Lao, sonraki iki yılda da çeşitli uluslararası yarışlara katıldı ve kayda değer başarılara imza attı. 2018 Çin Formula 4 Şampiyonası'na da Çin ulusal takımından katılan Lao, yarışı ikincilikle tamamladı. .

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