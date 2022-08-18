Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman? Ümraniyespor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı, hangi gün?
Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman? Ümraniyespor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı, hangi gün? Galatasaray ve Ümraniyespor karşılaşması merakla bekleniyor. İşte tüm detaylarıyla Ümraniyespor Galatasaray maçı!
2022-08-18 13:01:18
Ümraniyespor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı, hangi gün? Galatasaray ve Ümraniyespor karşılaşması merakla bekleniyor. İşte tüm detaylarıyla Ümraniyespor Galatasaray maçı!
Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman?
Ümraniyespor Galatasaray maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de yapılacak. Maç beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
Ümraniyespor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı?
Galatasaray ve Ümraniyespor karşılaşmasının en merak edilen konusu ilk 11'ler oldu.
Galatasaray'ın ilk 11'leri; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Oliviera, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Seferovic.
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