Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig

Süper Lig'in 3.hafta açılış maçında Ümraniyespor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ümraniyespor - Galatasaray maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?