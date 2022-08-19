Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Süper Lig
Süper Lig'in 3.hafta açılış maçında Ümraniyespor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ümraniyespor - Galatasaray maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-08-19 00:03:30
Süper Lig'in 3.hafta açılış maçında Ümraniyespor kendi saha ve seyircisi önünde Galatasaray'ı konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Ümraniyespor - Galatasaray maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Ümraniyespor - Galatasaray Süper Lig'in 3.haftasında kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu mücadele 19 Ağustos Cuma günü saat 21:00'da oynanacak.
Ümraniyespor - Galatasaray maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ümraniyespor - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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