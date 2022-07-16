U21 Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? 21 yaş altı Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı televizyondan canlı yayınlanacak mı? Türkiye 21 yaş altı kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı. Milli Takımımızın rakibi ise İtalya oldu. İtalya'da oynanacak maçı ekrandan izlemek isteyen spor severler U21 Türkiye İtalya maçının hangi kanalda saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

U21 Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? 21 yaş altı Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı televizyondan canlı yayınlanacak mı? Türkiye 21 yaş altı kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda adını yarı finale yazdırdı. Milli Takımımızın rakibi ise İtalya oldu. İtalya'da oynanacak maçı ekrandan izlemek isteyen spor severler U21 Türkiye İtalya maçının hangi kanalda saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Voleybol takımlarımız 16 Temmuz'da 3 kulvarda mücadele ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak. U 21 (21 yaş altı) Milli Kadın Voleybol takımımız da Avrupa Şampiyonasında yarı finalde İtalya ile mücadele edecek. 22 yaş altı Avrupa Şampiyonasının yarı finalinde erkek voleybol takımı Polonya'da Fransa ile karşılaşacak. Türki Milli Takımları 16 Temmuz'da zorlu 3 maç oynayacak.

U21 Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Avrupa Şampiyonasında adını yarı finale yazdırma başarısı gösteren 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımımız deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 16 Temmuz'da saat 18.30'da başlayacak.

21 yaş altı Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı hangi kalanda, canlı yayınlanacak mı?

Türkiye-İtalya 21 yaş altı (U21) karşılaşması televizyondan yayınlanmayacak. Zorlu mücadele Youtube hesaplarından canlı izlenebilecek. Mücadeleyi, İtalya Voleybol Federasyonu YouTube kanalı canlı yayınlayacak.