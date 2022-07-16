21 Yaş Altı (U21) Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda? U21 Türkiye-İtalya canlı yayınlanacak mı? U21 Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı izle

U21 Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı izle | 21 Yaş Altı (U21) Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda? U21 Türkiye-İtalya canlı yayınlanacak mı? Filenin Sultanları Millet Ligi'nde yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. 21 yaş altı milli kadın voleybol takımımız da Avrupa Şampiyonası kapsamında aynı gün İtalya ile karşılaşacak. Milli Voleybol takımlarımı taraftarlar da ekran başından destekleyerek yalnız bırakmak istemiyor. Peki U21 (21 yaş altı) Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta?

U21 Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı izle | 21 Yaş Altı (U21) Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda? U21 Türkiye-İtalya canlı yayınlanacak mı? Filenin Sultanları Millet Ligi'nde yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. 21 yaş altı milli kadın voleybol takımımız da Avrupa Şampiyonası kapsamında aynı gün İtalya ile karşılaşacak. Milli Voleybol takımlarımı taraftarlar da ekran başından destekleyerek yalnız bırakmak istemiyor. Peki U21 (21 yaş altı) Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta?

İtalya'nın güneyindeki Andria şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda adını finallere yazdıran U21 Kadın Voleybol Milli Takımımız İtalya ile deplasmanda karşışalacak. 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasının yarı finalinde kadın voleybol takımı Türkiye deplasmanda İTalya ile karşılacak.

21 Yaş Altı (U21) Türkiye-İtalya voleybol maçı hangi kanalda?

21 Yaş Altı Türkiye-İtalya voleybol maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bilgi bulunmuyor.

U21 Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı izle

Karşılaşma sosyal medya hesapları ve Youtube üzerinden canlı izlenebilecek. Mücadeleyi, İtalya Voleybol Federasyonu YouTube kanalı canlı yayınlayacak.

U21 (21 yaş altı) Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta?

21 Yaş altı Türkiye-İtalya voleybol maçı 16 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak.