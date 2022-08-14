Twente - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Hollanda Eredivisie 2.hafta maçında milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, Twente'ye konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Twente - Fortuna Sittard maçı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Twente - Fortuna Sittard maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?