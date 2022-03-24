Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur? Uzatmalar kaç dakika? Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı?

Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur? Uzatmalar kaç dakika? Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı? soruları dev karşılaşma öncesinde binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye 2022 Dünya Kupası yolunda bir zorlu virajı daha geçmek zorunda. Türkiye rakibini yenerse İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyetini bekleyecek.