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TIMETURK / SPOR / Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur? Uzatmalar kaç dakika? Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı?

Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur? Uzatmalar kaç dakika? Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı?

Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur? Uzatmalar kaç dakika? Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı? soruları dev karşılaşma öncesinde binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye 2022 Dünya Kupası yolunda bir zorlu virajı daha geçmek zorunda. Türkiye rakibini yenerse İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyetini bekleyecek.

36 Dakika Önce
2022-03-24 19:11:13
Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur? Uzatmalar kaç dakika? Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı?

Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur? Uzatmalar kaç dakika? Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı? soruları dev karşılaşma öncesinde binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Türkiye 2022 Dünya Kupası yolunda bir zorlu virajı daha geçmek zorunda. Türkiye rakibini yenerse İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyetini bekleyecek.

Türkiye Dünya Kupasına katılabilmek için son viraja girdi. Türkiye 2022 Dünya Kupası'na adını yazdırabilmek için Portekiz Milli Tkımı'nı geçmek zorunda. Dev karşılaşmanın bşlamasına saatler kala taraftarlar şimdiden maç sonucu analizi yapmaya başladı.

Türkiye Portekiz maçı berabere biterse ne olur?

Portekiz Türkiye maçında beraberlik gibi bir sonuç bulunmuyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşamada rakibini yenen takım yeni rakibini bekleyecek. Türkiye Portekiz maçı normal süresi eğer berabere tamamanırsa uzatmalara gidilecek. Uzatmalarda da beraberlik sürerse kazanan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Uzatmalar kaç dakika?

Normal süresi berabere biten maçta 15'er dakika uzatma süresi oynanır.

Türkiye Portekiz maçı rövanşı var mı?

Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak. Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Portekiz-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

A Millî Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz ile Dragao Stadyumu'nda saat 22:45'te karşılaşacak. Dev müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Zorlu mücadele TRT1, TRT İzle, trtspor.com.tr ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye Portekiz'i yenerse Dünya Kupası'na katılır mı? Türkiye Portekiz'i yenerse ne olur? Türkiye'nin rakibi hangi takım olacak?
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