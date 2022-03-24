Türkiye Portekiz'i yenerse Dünya Kupası'na katılır mı? Türkiye Portekiz'i yenerse ne olur? Türkiye'nin rakibi hangi takım olacak? sorusu spor severler tarafından sıkça soruluyor. Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turundaki rakibi Portekiz olmuştu. Türkiye'nin güçlü kadrosu ile dikkat çeken Portekiz'i yenmekten başka çaresi bulunmuyor. Peki Türkiye Portekiz'i yenerse ne olur? Portekiz Türkiye maçının rövanşı olacak mı?

Türkiye Portekiz'i yenerse Dünya Kupası'na katılır mı? Türkiye Portekiz'i yenerse ne olur? Türkiye'nin rakibi hangi takım olacak? sorusu spor severler tarafından sıkça soruluyor. Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turundaki rakibi Portekiz olmuştu. Türkiye'nin güçlü kadrosu ile dikkat çeken Portekiz'i yenmekten başka çaresi bulunmuyor. Peki Türkiye Portekiz'i yenerse ne olur?

Türkiye Milli Takımı dünya kupası yolculuğunda en kritik maçlarından birine çıkıyor. A Milli Takımın rakibi Portekiz. Türkiye'nin zorlu maçtan mutlak galip gelmesinden başka şansı bulunmuyor. Portekiz Türkiye maçını merakla bekleyen spor severler Türkiye Portekiz'i yenerse Dünya Kupası'na katılır mı? Türkiye Portekiz'i yenerse ne olur? Türkiye'nin rakibi hangi takım olacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

Türkiye Portekiz'i yenerse Dünya Kupası'na katılır mı?

A milli takımımız bu akşam Portekiz'e konuk oluyor. Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.

Türkiye Portekiz'i yenerse ne olur?

Türkiye Portekiz'i yenerse rakibini beklemeye başlayacak. Türkiye'nin bu durumda rakibi ya İtalya olacak yada Kuzey Makedonya olacak. Bu karşılaşmayı da geçen Milli Takım Dünya Kupasına adını yazdıracak.

Portekiz Türkiye maçının rövanşı olacak mı?

Dev maç tek maç usulüne göre oynanacak. Rakibini yenen bir diğer rakibi ile karşılaşacak. Bu formatta rövanş karşılaşması bulunmuyor.

Portekiz-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye karşılaşması 24 Mart Perşembe günü oynanacak. Zorlu mücadele Türkiye saati ile saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Portekiz Muhtemel 11

Patricio, Cedrıc, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo

Türkiye Muhtemel 11

Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Kaan, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak

A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu

Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu​​​​​​​,

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok. .