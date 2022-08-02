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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Karadeniz temsilcisi Danimarka ekibi Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek.

4 Saat Önce
2022-08-02 13:29:16
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir sezonu geride bırakan Trabzonspor'un Devler Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.

Danimarka ekibi Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk karşılaşma 16-17 Ağustos'ta Danimarka'da, ikinci maç ise 23-24 Ağustos tarihlerinde Trabzon'da oynanacak .

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