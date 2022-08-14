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TIMETURK / SPOR / Trabzonspor'dan transfer bombası Andrea Belotti

Trabzonspor'dan transfer bombası Andrea Belotti

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor son olarak Torino forması giyen Andrea Belotti için kolları sıvadı.

2 Saat Önce
2022-08-14 16:09:44
Trabzonspor'dan transfer bombası Andrea Belotti

Son olarak Marc Bartra'yı transfer ederek ses getiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

BELOTTİ BOMBASI

Trabzonspor kurmayları Galatasaray'ın gündeminde olan İtalyan santrafor Belotti için harekete geçti. Bordo mavili ekibin bonservisi elinde olan İtalyan golcü için tüm imkanları zorluyacağı kaydedildi.

Belotti geçtiğimiz sezon 8 gol ve 1 asistle oynadı.

KAYNAK: TİMETÜRK

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