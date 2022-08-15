Trabzonspor'dan Naci Ünüvar hamlesi!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, Hollanda devi Ajax'da forma giyen milli futbolcu Naci Ünüvar için kolları sıvadı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a konuk olacak Trabzonspor'da transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bartra ve Lahtimi sonrasında bir santrafor daha almak isteyen bordo mavililer orta sahaya da takviye yapacak. Yaratıcı bir isim istediğini belirten Abdullah Avcı'nın ardından rota Hollanda'ya çevrildi. Daha önce adı birçok Süper Lig takımı ile anılan Naci Ünüvar listede.

Görüşmeler başladı, en büyük koz Denswil

Damga'dan Burak Zihni'nin haberine göre Trabzonspor'un Naci Ünüvar'ı kiralamak içim görüşmelere başladığı öğrenildi. Amsterdam temsilcisine gitmesine kesin gözle bakılan Ahmetcan'dan bağımsız olarak yürütülüyor. Temasların kısa sürede sonuçlanması beklenirken bordo mavililerin en büyük kozu ise şüphesiz Stefano Denswil olacak. Naci, Surinam asıllı futbolcuyu desteklemek üzere birkaç kez Trabzon'a gelmiş, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

Birçok talibi var

Konyalı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da yetişen ve Ajax alt yapısında futbol eğitimini alan Naci Ünüvar, geçen sezon gösterdiği performansla herkesi etkilemiş, attığı goller ve asistlerle kariyerinin en verimli dönemini geçirmişti. Alfred Schurder'in gelmesiyle birlikte kendisine A takımda yer bulan gurbetçi futbolcu, geride kalan maçlarda süre almayınca bu yaz başı kontrat uzatmasına rağmen ayrılığa sıcak bakıyor. Beşiktaş'In yanı sıra Twente, AZ ve Anderlecht de kendisini kiralamak istiyor.