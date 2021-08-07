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TIMETURK / SPOR / Tokyo 2020'de tarihi başarı: Busenaz Sürmeneli’den altın madalya

Tokyo 2020'de tarihi başarı: Busenaz Sürmeneli’den altın madalya

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

7 Saat Önce
2021-08-07 10:01:32
Tokyo 2020'de tarihi başarı: Busenaz Sürmeneli’den altın madalya

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Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, bu sayede 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum." dedi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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