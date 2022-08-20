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TIMETURK / SPOR / Tam 7 gollü maç! Antalyaspor, Trabzonspor'u farklı devirdi

Tam 7 gollü maç! Antalyaspor, Trabzonspor'u farklı devirdi

Süper Lig2in 3.haftasında Antalyaspor kendi saha ve taraftarı önünde Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

1 Saat Önce
2022-08-20 23:55:29
Tam 7 gollü maç! Antalyaspor, Trabzonspor'u farklı devirdi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırladı.

ANTALYASPOR FARKLI KAZANDI

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetti.

Mücadele, 5-2'lik Fraport TAV Antalyaspor üstünlüğüyle noktalandı.

Maçta perde 14. dakikada açıldı. Fernando'nun vuruşu ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 40'ı gösterirken kazanılan penaltıda Wright, farkı ikiye çıkardı.

Bu golden kısa süre sonra, ilk yarının duraklama anlarında Enis Bardhi durumu 2-1'e getirdi.

Makedon yıldız, 73'te bir kez daha sahne aldı ve skoru 2-2'ye taşıdı.

Maçın 81 ve 90+6. dakikalarında sahneye Gökdeniz Bayrakdar çıktı.

90+7'de Wright'ın vuruşu savunmadan sekerek filelerle buluştu ve skoru belirledi: 5-2.

Bu sonuçla Fraport TAV Antalyaspor puanını 6'ya yükseltirken, son şampiyon Trabzonspor da 6 puanda kaldı. .

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