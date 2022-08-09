DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,8881 ₺

EURO

18,2964 ₺

ALTIN

1.032,47 ₺

BİST

2.785,16 ₺

TIMETURK / SPOR / Suudi Arabistan o Türk ismi söktü aldı! Dünyaya ilan ettiler

Suudi Arabistan o Türk ismi söktü aldı! Dünyaya ilan ettiler

Suudi Arabistan ekibi El İttifak, Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

21 Dakika Önce
2022-08-09 19:23:12
Suudi Arabistan o Türk ismi söktü aldı! Dünyaya ilan ettiler

Suudi Arabistan ekibi El İttifak, Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor, Berat Özdemir'in Suudi Arabistan ekibi Ettifaq FC'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir." denildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş