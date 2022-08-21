Süper Lig puan durumu | Süper Toto Süper Lig 3. hafta puan tablosunda son durum

Süper Lig puan durumu | Süper Lig heyecanı tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar her hafta yenileniyor. Bu hafta 22 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan maçlardan sonra 3.haftanın sonuna gelinmiş olacak. Peki ama Süper Toto Süper Lig 3. hafta puan tablosunda son durum ne oldu? İşte merak edilen 3. hafta maç fikstürü ve 3. hafta puan durumu!