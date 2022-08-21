Süper Lig puan durumu | Süper Toto Süper Lig 3. hafta puan tablosunda son durum
Süper Lig puan durumu | Süper Lig heyecanı tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar her hafta yenileniyor. Bu hafta 22 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan maçlardan sonra 3.haftanın sonuna gelinmiş olacak. Peki ama Süper Toto Süper Lig 3. hafta puan tablosunda son durum ne oldu? İşte merak edilen 3. hafta maç fikstürü ve 3. hafta puan durumu!
2022-08-21 14:00:05
Süper Lig heyecanı tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar her hafta yenileniyor. Bu hafta 22 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan maçlardan sonra 3.haftanın sonuna gelinmiş olacak. Peki ama Süper Toto Süper Lig 3. hafta puan tablosunda son durum ne oldu? İşte merak edilen 3. hafta maç fikstürü ve 3. hafta puan durumu!
Süper Toto Süper Lig 3. hafta puan tablosunda son durum
Süper Lig puan durumu 22 Ağustos maçlarından sonra netleşecek. Şu an için güncel tablo aşağıdaki gibidir.
Süper Lig 3. hafta fikstürü
Karşılaşmaların sona ermesinin ardından puan druumu güncellenecek ve yeni liste açıklanacaktır. Puantaj güncellemesi için karşılaşmalar bekleniyor.
19.08.2022 21:00 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 0 - 1 GALATASARAY A.Ş.
20.08.2022 19:15 BITEXEN GİRESUNSPOR 1 - 0 KASIMPAŞA A.Ş.
20.08.2022 19:15 ATAKAŞ HATAYSPOR 1 - 2 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
20.08.2022 21:45 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 5 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.
21.08.2022 19:15 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YUKATEL KAYSERİSPOR
21.08.2022 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
22.08.2022 19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR
22.08.2022 19:15 İSTANBULSPOR A.Ş. - ARABAM.COM KONYASPOR
22.08.2022 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
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