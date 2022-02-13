Süper Lig puan durumu | 25. hafta Süper Lig maç fikstürü ve puan cetveli
Süper Lig puan durumu | Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta pazar günü maçlarıyla devam ediyor. Lider takımlardan olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları bitti. Şimdi diğer lider Trabzonspor bugün Konyaspor'la, Beşiktaş ise yarın Adana Demirspor'la karşılaşacak. İşte 25. hafta süper lig maç fikstürü ve puan cetveli...
2022-02-13 13:50:16
Süper Lig puan durumu | Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta pazar günü maçlarıyla devam ediyor. Lider takımlardan olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları bitti. Şimdi diğer lider Trabzonspor bugün Konyaspor'la, Beşiktaş ise yarın Adana Demirspor'la karşılaşacak. İşte 25. hafta süper lig maç fikstürü ve puan cetveli...
Süper lig puan durumu
Süper Lig 25. haftada 12 Şubat günü oynanan mücadelelerin ardından pun durumu tablosu şöyle şekillendi.
Bu akşam hangi maçlar var? TIKLAYINIZ...
13 Şubat Pazar Süper Lig karşılaşmaları bu akşam aşağıdaki gibi olacak.
Sivasspor - Yeni Malatyaspor saat: 13.30
Antalyaspor - Fatih Karagümrük saat: 16.00
Kasımpaşa - Alanyaspor saat: 19.00
Trabzonspor - Konyaspor saat: 19.00'da ekranlarda yerini alacak. .
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