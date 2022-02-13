Süper Lig puan durumu | 25. hafta Süper Lig maç fikstürü ve puan cetveli

Süper Lig puan durumu | Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta pazar günü maçlarıyla devam ediyor. Lider takımlardan olan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları bitti. Şimdi diğer lider Trabzonspor bugün Konyaspor'la, Beşiktaş ise yarın Adana Demirspor'la karşılaşacak. İşte 25. hafta süper lig maç fikstürü ve puan cetveli...