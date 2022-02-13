Bu akşam kimin maçı var? 13 Şubat Pazar Süper Lig karşılaşmaları

Bu akşam kimin maçı var? 13 Şubat Pazar Süper Lig karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği bir konu oldu. Büyük heyecan içerisinde devam eden Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmalarına geldik. Peki ama bu akşam kimin maçı var? Kasımpaşa - Alanyaspor, Antalyaspor - Fatih Karagümrük, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçları hangi gün? İşte bu pazarki maçlar...