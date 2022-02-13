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Bu akşam kimin maçı var? 13 Şubat Pazar Süper Lig karşılaşmaları

Bu akşam kimin maçı var? 13 Şubat Pazar Süper Lig karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği bir konu oldu. Büyük heyecan içerisinde devam eden Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmalarına geldik. Peki ama bu akşam kimin maçı var? Kasımpaşa - Alanyaspor, Antalyaspor - Fatih Karagümrük, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçları hangi gün? İşte bu pazarki maçlar...

2 Saat Önce
2022-02-13 10:01:59
Bu akşam kimin maçı var? 13 Şubat Pazar Süper Lig karşılaşmaları

Bu akşam kimin maçı var? 13 Şubat Pazar Süper Lig karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği bir konu oldu. Büyük heyecan içerisinde devam eden Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmalarına geldik. Peki ama bu akşam kimin maçı var? Trabzonspor - Konyaspor, Kasımpaşa - Alanyaspor, Antalyaspor - Fatih Karagümrük, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçları hangi gün? İşte bu pazarki maçlar...

Bu akşam kimin maçı var?

13 Şubat Pazar Süper Lig karşılaşmaları bu akşam aşağıdaki gibi olacak.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor saat: 13.30

Antalyaspor - Fatih Karagümrük saat: 16.00

Kasımpaşa - Alanyaspor saat: 19.00

Trabzonspor - Konyaspor saat: 19.00'da ekranlarda yerini alacak.

Bu haftanın maçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ... .

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