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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 5. hafta maçları | 2-3-4-5 Eylül'de hangi maçlar var? Süper Lig bu haftaki maçlar

Süper Lig 5. hafta maçları | 2-3-4-5 Eylül'de hangi maçlar var? Süper Lig bu haftaki maçlar

Süper Lig 5. hafta maçları | Süper Lig heyecanı 5.hafta da devam ediyor. Peki 2-3-4-5 Eylül'de hangi maçlar var? Hafta sonunu iple çeken milyonlarca fanatik; bu haftaki maçları, oynanacak stadyumları, ilk 11'leri, hakemleri merak ediyor. İşte Süper Lig bu haftaki maçlar ve detaylar..

4 Saat Önce
2022-09-01 15:27:26
Süper Lig 5. hafta maçları | 2-3-4-5 Eylül'de hangi maçlar var? Süper Lig bu haftaki maçlar

Süper Lig heyecanı 5.hafta da devam ediyor. Peki 2-3-4-5 Eylül'de hangi maçlar var? Hafta sonunu iple çeken milyonlarca fanatik; bu haftaki maçları, oynanacak stadyumları, ilk 11'leri, hakemleri merak ediyor. İşte Süper Lig bu haftaki maçlar ve detaylar..

Süper Lig 5. hafta maçları

Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarında yeni haftaya girildi. 2-3-4-5 Eylül'de yapılacak karşılaşmalar yayımlandı. İşte bu hafta oynanacak maçlar ve eşleşmeler...

2 Eylül Cuma

21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor

3 Eylül Cumartesi

19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük

19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor

21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor

21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor

4 Eylül Pazar

19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor

21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş

5 Eylül Pazartesi

21.00 Galatasaray - Gaziantep FK

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