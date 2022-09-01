Süper Lig 5. hafta maçları | 2-3-4-5 Eylül'de hangi maçlar var? Süper Lig bu haftaki maçlar
Süper Lig 5. hafta maçları | Süper Lig heyecanı 5.hafta da devam ediyor. Peki 2-3-4-5 Eylül'de hangi maçlar var? Hafta sonunu iple çeken milyonlarca fanatik; bu haftaki maçları, oynanacak stadyumları, ilk 11'leri, hakemleri merak ediyor. İşte Süper Lig bu haftaki maçlar ve detaylar..
2022-09-01 15:27:26
Süper Lig heyecanı 5.hafta da devam ediyor. Peki 2-3-4-5 Eylül'de hangi maçlar var? Hafta sonunu iple çeken milyonlarca fanatik; bu haftaki maçları, oynanacak stadyumları, ilk 11'leri, hakemleri merak ediyor. İşte Süper Lig bu haftaki maçlar ve detaylar..
Süper Lig 5. hafta maçları
Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarında yeni haftaya girildi. 2-3-4-5 Eylül'de yapılacak karşılaşmalar yayımlandı. İşte bu hafta oynanacak maçlar ve eşleşmeler...
2 Eylül Cuma
21.00 H. Ümraniyespor - Trabzonspor
3 Eylül Cumartesi
19.15 DG Sivasspor - V. Fatih Karagümrük
19.15 Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Y. Kayserispor
21.45 B. Giresunspor - A. Konyaspor
4 Eylül Pazar
19.15 A. Hatayspor - Adana Demirspor
21.45 FT Antalyaspor - Kasımpaşa
21.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
5 Eylül Pazartesi
21.00 Galatasaray - Gaziantep FK.
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