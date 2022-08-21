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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 4. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu haftaki Süper Lig karşılaşmaları | 26-27-28-29 Ağustos maçları

Süper Lig 4. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu haftaki Süper Lig karşılaşmaları | 26-27-28-29 Ağustos maçları

Süper Lig 4. hafta maçları | Süper Lig karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bu haftaki maçları araştırıyor. Bu hafta hangi maçlar var? Bu haftaki Süper Lig karşılaşmaları hangileri? İşte 26-27-28-29 Ağustos maçları!

1 Saat Önce
2022-08-21 21:34:09
Süper Lig 4. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu haftaki Süper Lig karşılaşmaları | 26-27-28-29 Ağustos maçları

Süper Lig karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bu haftaki maçları araştırıyor. Bu hafta hangi maçlar var? Bu haftaki Süper Lig karşılaşmaları hangileri? İşte 26-27-28-29 Ağustos maçları!

Süper Lig 4. hafta maçları

26.08.2022 21:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

27.08.2022 19:15 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MKE ANKARAGÜCÜ

27.08.2022 21:45 CORENDON ALANYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.

27.08.2022 21:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR

28.08.2022 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

28.08.2022 19:15 YUKATEL KAYSERİSPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR

28.08.2022 21:45 TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

29.08.2022 19:15 ARABAM.COM KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

29.08.2022 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

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