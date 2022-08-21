Süper Lig 4. hafta maçları | Bu hafta hangi maçlar var? Bu haftaki Süper Lig karşılaşmaları | 26-27-28-29 Ağustos maçları
Süper Lig 4. hafta maçları | Süper Lig karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bu haftaki maçları araştırıyor. Bu hafta hangi maçlar var? Bu haftaki Süper Lig karşılaşmaları hangileri? İşte 26-27-28-29 Ağustos maçları!
2022-08-21 21:34:09
Süper Lig karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler bu haftaki maçları araştırıyor. Bu hafta hangi maçlar var? Bu haftaki Süper Lig karşılaşmaları hangileri? İşte 26-27-28-29 Ağustos maçları!
Süper Lig 4. hafta maçları
26.08.2022 21:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR
27.08.2022 19:15 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MKE ANKARAGÜCÜ
27.08.2022 21:45 CORENDON ALANYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.
27.08.2022 21:45 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
28.08.2022 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR
28.08.2022 19:15 YUKATEL KAYSERİSPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR
28.08.2022 21:45 TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
29.08.2022 19:15 ARABAM.COM KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.
29.08.2022 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
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