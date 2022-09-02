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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 5. hafta hakemleri belli oldu | Süper Lig 5.hafta maçları ve hakemleri

Süper Lig 5. hafta hakemleri belli oldu | Süper Lig 5.hafta maçları ve hakemleri

Süper Lig 5. hafta hakemleri belli oldu | İlgiyle takip edilen Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Fanatikler,5.hafta hakemleri, ilk 11'leri ve hangi takımın kiminle oynayacağını merak ediyor. İşte 2-3-4-5 Eylül Süper Lig karşılaşmalarında yer alacak hakemler...

4 Saat Önce
2022-09-02 12:16:45
Süper Lig 5. hafta hakemleri belli oldu | Süper Lig 5.hafta maçları ve hakemleri

İlgiyle takip edilen Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Fanatikler,5.hafta hakemleri, ilk 11'leri ve hangi takımın kiminle oynayacağını merak ediyor. İşte 2-3-4-5 Eylül Süper Lig karşılaşmalarında yer alacak hakemler...

Süper Lig 5. hafta hakemleri belli oldu

Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

Sivasspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

Başakşehir-Alanyaspor: Ali Şansalan

Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık

Giresunspor-Konyaspor: Zorbay Küçük

Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker

Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan

Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

Süper Lig 5.hafta karşılaşmalarına ilişkin detaylar için aşağıdaki habere göz atın!

Süper Lig 5. hafta maçları | 2-3-4-5 Eylül'de hangi maçlar var? Süper Lig bu haftaki maçlar
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