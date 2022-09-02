Süper Lig 5. hafta hakemleri belli oldu | Süper Lig 5.hafta maçları ve hakemleri
Süper Lig 5. hafta hakemleri belli oldu | İlgiyle takip edilen Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Fanatikler,5.hafta hakemleri, ilk 11'leri ve hangi takımın kiminle oynayacağını merak ediyor. İşte 2-3-4-5 Eylül Süper Lig karşılaşmalarında yer alacak hakemler...
2022-09-02 12:16:45
İlgiyle takip edilen Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Fanatikler,5.hafta hakemleri, ilk 11'leri ve hangi takımın kiminle oynayacağını merak ediyor. İşte 2-3-4-5 Eylül Süper Lig karşılaşmalarında yer alacak hakemler...
Süper Lig 5. hafta hakemleri belli oldu
Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
Sivasspor-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
Başakşehir-Alanyaspor: Ali Şansalan
Fenerbahçe-Kayserispor: Ali Palabıyık
Giresunspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
Süper Lig 5.hafta karşılaşmalarına ilişkin detaylar için aşağıdaki habere göz atın!.
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