Süper Lig 4. hafta hakemleri | Süper Toto Süper Lig 4. hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig 4. hafta hakemleri | Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın fikstürü ile birlikte hakemleri de araştırılmaya başlandı. Beklenen karşılaşmayı Ali Palabıyık'ın yöneteceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Süper Toto Süper Lig 4. hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek? İşte hakem ve yardımcı hakem detayları!