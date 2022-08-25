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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 4. hafta hakemleri | Süper Toto Süper Lig 4. hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig 4. hafta hakemleri | Süper Toto Süper Lig 4. hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig 4. hafta hakemleri | Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın fikstürü ile birlikte hakemleri de araştırılmaya başlandı. Beklenen karşılaşmayı Ali Palabıyık'ın yöneteceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Süper Toto Süper Lig 4. hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek? İşte hakem ve yardımcı hakem detayları!

3 Gün Önce
2022-08-25 15:37:43
Süper Lig 4. hafta hakemleri | Süper Toto Süper Lig 4. hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu haftanın fikstürü ile birlikte hakemleri de araştırılmaya başlandı. Beklenen karşılaşmayı Ali Palabıyık'ın yöneteceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Peki ama Süper Toto Süper Lig 4. hafta hangi maçı hangi hakem yönetecek? İşte hakem ve yardımcı hakem detayları!

Süper Lig 4. hafta hakemleri

Süper Toto Süper Lig 4. hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Merakla beklenen Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

26 Ağustos Cuma

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FRAPORT TAV ANTALYASPOR

- SUAT ARSLANBOĞA(Hakem)

- BİLAL GÖLEN(1. Yardımcı Hakem)

- FURKAN ÜRÜN(2. Yardımcı Hakem)

- CİHAN AYDIN(Dördüncü Hakem)

27 Ağustos Cumartesi

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - MKE ANKARAGÜCÜ

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

DENİZ CANER ÖZARAL(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

TARIK GÜLDAL(Dördüncü Hakem)

27 Ağustos Cumartesi

CORENDON ALANYASPOR - İSTANBULSPOR A.Ş.

MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ(Hakem)

OSMAN GÖKHAN BİLİR(1. Yardımcı Hakem)

MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)

ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)

27 Ağustos Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR

KADİR SAĞLAM(Hakem)

EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)

CANDAŞ ELBİL(2. Yardımcı Hakem)

OĞUZHAN ÇAKIR(Dördüncü Hakem)

28 Ağustos Pazar

KASIMPAŞA A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

MERT GÜZENGE(Hakem)

ÖMER TEVFİK ÖZKOÇ(1. Yardımcı Hakem)

CEMİL TUNÇ(2. Yardımcı Hakem)

MURAT ERDOĞAN(Dördüncü Hakem)

28 Ağustos Pazar

YUKATEL KAYSERİSPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR

SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)

SERKAN ÇİMEN(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM BOZBEY(2. Yardımcı Hakem)

ÖMER FARUK TURTAY(Dördüncü Hakem)

28 Ağustos Pazar

TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.

ALİ PALABIYIK(Hakem)

CEYHUN SESİGÜZEL(1. Yardımcı Hakem)

KEMAL YILMAZ(2. Yardımcı Hakem)

BURAK ŞEKER(Dördüncü Hakem)

29 Ağustos Pazartesi

ARABAM.COM KONYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

ARDA KARDEŞLER(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN OK(2. Yardımcı Hakem)

ATİLLA KARAOĞLAN(Dördüncü Hakem)

29 Ağustos Pazartesi

BEŞİKTAŞ A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

VOLKAN BAYARSLAN(Hakem)

MUSTAFA EMRE EYİSOY(1. Yardımcı Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(2. Yardımcı Hakem)

ALİ ŞANSALAN(Dördüncü Hakem)

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