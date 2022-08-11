Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid!

Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 37'nci dakikasında Real Madrid, David Alaba'nın attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 65'inci dakikada İspanyol ekibinin Fransız golcüsü Karim Benzema, attığı gol ile skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.