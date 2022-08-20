Spordan önce mi sonra mı yemek yenilir? Spor sonrasında ne yenilir? Spordan sonra yenmesi gereken gıdalar

Sağlık için spor yapanlar aynı zamanda beslenmelerine dikkat etmek zorundalar. Spordan sonra mı yemek yenilir önce mi sorusuna yanıt arayanlar spor sonrasında ne yenilir araştırıyorlar. Spor sonrasında ne içilir? İşte sporcular için beslenme tavsiyesi…

Spor yaptıktan sonra neler yenir merak eden sporcular için bu içeriğimizde spor sonrasında yenmesi gerekenleri listeledik.

Spor ile birlikte beslenme programı da oldukça önemlidir. Beslenmeye dikkat etmedikten sonra sporun da faydası çok fazla görülmeyecektir.

Spordan sonra yemek yenir mi?

Spor yaparken enerji harcandığından dolayı spor sonrasında açlık hissedilir. Bu sebeple spor yapan kişinin bu durumda protein ağırlıklı olacak şekilde beslenmesi tavsiye edilir.

Protein ve karbonhidrat içerikli besinler tüketildiği zaman vücut kaybettiği enerjiyi tekrar toparlayacaktır.

Spor yaptıktan sonra 45 dakika içinde sağlıklı gıdaları tüketmek gerekir.

Yiyeceklerin yanında bol sıvı tüketerek, kaybettiğiniz sıvıyı da yenilemiş olursunuz.

Spordan sonra ne yenilir? Spor yaptıktan sonra ne yemeliyiz?

Spora gidenler ne yiyeceklerine de dikkat etmek zorundalar. Bazı gıdalar yaptığınız sporu hiçe saydığı gibi bazı gıdalar yapılan sporu destekler nitelikte. İşte spor sonrasında yenmesi gereken gıdalar:

Yumurta

Yoğurt

Süt

Kinoa

Ton Balığı

Muz

Salata

Ananas

Et Yemekleri

Yulaf Ezmesi

Elma

Smoothie

Kuru Yemiş

Cacık

Bu içerikteki bilgiler tavsiye niteliğindedir; en doğru ve sağlıklı sonuçlar için uzmanından destek alınız.

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