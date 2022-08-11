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Slovacko - Fenerbahçe maçını canlı izle! CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovacko ile deplasmanda karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında izlemek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Slovacko - Fenerbahçe maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

3 Saat Önce
2022-08-11 17:00:54
Slovacko - Fenerbahçe maçını canlı izle! CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovacko ile deplasmanda karşılaşıyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında izlemek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Slovacko - Fenerbahçe maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Slovacko - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?

UEFA Avrupa Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovacko ile deplasmanda karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka 11 Ağustos Perşembe akşamı saat 20:00'da oynanacak.

Slovacko - Fenerbahçe maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Slovacko - Fenerbahçe maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

 

 

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