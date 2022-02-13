Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor - Yeni Malatyaspor oyuncuları ve hakemleri

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? SÜer Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milyonların kalbi 25. hafta maçlarında atarken en merak edilen Sivasspor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasının detayları araştırılıyor. Peki ama Sivasspor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kimler var? Sivasspor - Yeni Malatyaspor oyuncuları ve hakemleri...

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? SÜer Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milyonların kalbi 25. hafta maçlarında atarken en merak edilen Sivasspor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasının detayları araştırılıyor. Peki ama Sivasspor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kimler var? Sivasspor - Yeni Malatyaspor oyuncuları ve hakemleri...

Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sivasspor - Yeni Malatyaspor karşılaşması Süper Lig heyecanının 25. haftasına denk geldi. 13 Şubat Pazar günü yapılacak olan karşılaşma 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Sivasspor - Yeni Malatyaspor oyuncuları ve hakemleri

Bu yapılacak olan karşılaşmanın hakemliğini Arda Kardeşler üstlenecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçının yardımcı hakemleri; Kemal Yılmaz ve Murat Altan olurken dördüncü hakem de Murat Erdoğan olacak.

Oyuncu kadrosu henüz açıklanmadı. Maç öncesinde açıklanacak olan kadroyu öğrenmek için takipte kalın...

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