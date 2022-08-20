Samsunspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig'in 2.haftasında Samsunspor kendi saha ve seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Eyüpspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu mücadele hakkında araştırma yapıyor. Peki Samsunspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanaldan canlı yayınlanacak?