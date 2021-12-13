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Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?
Şampiyonlar Ligi kurası iptal mi edildi? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?

TIMETURK / SPOR / Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?

Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?

Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi? Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş bir skandal yaşandı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları belli oldu ancak kurada yapılan bir hata kura çekimlerinin iptal edilmesine neden oldu. Futbol severler de Şampiyonlar Ligi kurasının neden iptal edildiğini araştırmaya başladı.

1 Saat Önce
2021-12-13 15:56:20
Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?

Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi? Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş bir skandal yaşandı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları belli oldu ancak kurada yapılan bir hata kura çekimlerinin iptal edilmesine neden oldu. Futbol severler de Şampiyonlar Ligi kurasının neden iptal edildiğini araştırmaya başladı.

13 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimleri ypıldı. Kura çekimlerinde son 16'ya kalan takımların eşleşmesi yapıldı. Ancak kura çekiminde skandal bir hata yaşandı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Alınan bilgilere göre UEFA kura çekimlerinin iptal edilmesine ve ttekrarlanamsına karar verdi.

Şampiyonlar Ligi kurası neden tekrarlanacak?

Manchester United, kurada kendi grubundan çıkan Villarreal'le “yanlışlıkla” eşleşmiş ve ardından karışan kurada United tekrar torbaya atılmıştı.

Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?

Manchester United'ın Villarreal'le eşlemesi sonrasında takım yeniden torbaya atılmış ve kura çekimlerine devam edilmişti.

Şampiyonlar Ligi iptal edilen eşleşme

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Lille - Chelsea

PSG - Manchester United

Şampiyonlar Ligi kurası iptal mi edildi? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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