Şampiyonlar Ligi kurası iptal mi edildi? Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi? Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri yapılan kura ile belirlenmişti. Kura sonuçlarında yaşanan skandal sonrası kuranın iptal edilmesi gündeme gelmişti. Alınan bilgiye göre UEFA kuranın yeniden yapılmasını kabul etti. UEFA tarihinde görülmemiş olayın yaşanması futbol severleri şaşırttı. Şampiyonlar Ligi son 16 kurası neden iptal edildi sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde görülmemiş bir olay yaşandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün çekilen kuralarla belli oldu. Ancak kurada yapılan bir hata kura çekimlerinin iptal edilebileceğini ve yeniden yapılabileceği iddiasını gündeme getirdi. İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hata yapıldığını ve kura çekiminin yeniden tekrarlanabileceğini iddia etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının ardından son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından belli oldu. Fakat kura çekiminde bir hata yapıldığı iddia edildi. Devler Ligi'nde yeniden kura çekimi yapılması gündemde.

Mirror'ın haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Kuranın tekrar yapılıp yapılmayacağı, şu an için araştırılıyor.

Marca'nın haberindeyse, Bayern Münih ile eşleşen Atletico Madrid'in, kura doğru bir şekilde işleseydi Manchester United'ın rakibi olacağı kaydedildi. Ayrıca haberde İspanyol ekibinin UEFA'dan bir açıklama beklediği ifade edildi.

Tekrarlama kararı aldı

Ayrıca beIN SPORTS'un haberine göre UEFA, yeniden kura çekimi yapılmasını kabul etti.

Şampiyonlar Ligi kurası neden iptal edildi?

Manchester United, kurada kendi grubundan çıkan Villarreal'le “yanlışlıkla” eşleşmiş ve ardından karışan kurada United tekrar torbaya atılmıştı.

Son 16 kura çekilişi

Real Madrid - Benfica

Villarreal - Manchester City

Bayern Munih - Atletico Madrid

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Lisbon - Juventus

Chelsea - Lille

PSG - Manchester United

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman yapılacak?

Son 16 turunda ilk maçlar 15-16 ve 22-23 Şubat, rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi nedir?

UEFA Şampiyonlar Ligi (İngilizce: UEFA Champions League) veya kısa kullanımıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından her yıl düzenlenen ve UEFA'ya bağlı birinci liglerdeki takımların mücadele ettiği uluslararası futbol turnuvası. UEFA üyesi her ülke şampiyonunun (bazı ülkelerde ilk birkaç sırada yer alan takımların) katıldığı organizasyon, Avrupa'daki en prestijli turnuva konumundadır.

1955'te Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla, çift maçlı eleme sistemiyle düzenlenmeye başladı. Bu dönemde şampiyonaya yalnızca, önceki sezonda ülkesinin en üst seviye ligini şampiyon olarak tamamlamış takımlar katılabilmekteydi. 1991-92 sezonuyla birlikte format değişikliğine gidilerek lig usulüyle düzenlenen grup aşaması da turnuvaya eklendi. 1992-93 sezonuyla birlikte organizasyonun adı günümüzdeki şekliyle değiştirildi. 1996-97 sezonuyla birlikte ülke şampiyonlarının yanı sıra, ülkelerin UEFA sırasına göre liglerini şampiyonun ardında tamamlayan bazı takımlar da turnuvaya katılmaya başladı. Günümüzde, bir sezonda aynı ülkeden en fazla beş takım mücadele edebilmektedir. Ligdeki pozisyonu gereğince Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımların ardındaki takımlar ise, Şampiyonlar Ligi'nin bir alt seviyesi olan UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmektedir.

Günümüzdeki formata göre turnuvanın bir sezonu temmuz ortalarında başlar. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle gerçekleştirilen üç ön eleme turu ve bir play off turu sonrasında, lig usulüyle oynanan grup aşamasına geçilir. 22 takım direkt olarak grup aşamasında turnuvaya dahil olurken, önceki turlardan gelen 10 takımın eklenmesiyle toplamda 32 takım bu aşamada yer alır. Dörder takımdan oluşan 8 grupta oynanan maçlar sonucunda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselir, üçüncü sıradaki takımlar ise UEFA Avrupa Ligi'ne gider. Çift maçlı eliminasyon sistemiyle oynanan eleme aşamasındaki maçlar sonunda, mayıs ayında oynanan tek ayaklı final maçıyla birlikte sezon tamamlanır. Şampiyon olan takım, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanır.

Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 10 farklı ülkeden 22 farklı takım şampiyon oldu, 12 takım ise birden fazla şampiyonluk yaşadı. Kazandığı 13 şampiyonlukla en çok şampiyon olan takım Real Madrid iken, İspanya takımları toplamda kazandığı 18 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı ülkesidir. Real Madrid, kupanın ilk beş sezonunda üst üste şampiyon olarak en uzun şampiyonluk serisini elde etmiştir. Organizasyonun tamamlanan son sezonu olan 2020-21 sezonunda ise şampiyonluğa Chelsea ulaşmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.