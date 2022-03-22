DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bitlis'te eğitime kar engeli!
Futbolcuların Transferleri Talimatı'nda değişiklik
Bakan Bilgin’den ‘asgari ücrete ikinci zam’ açıklaması
Ankara-İzmir arası 3,5 saate düşecek
Rus kulüpleri Avrupa basketbolundan resmen ihraç edildi
Ukrayna: Rusların 3 günlük gıda ve mühimmat stoku kaldı
Yeminli mali müşavirlik sınavları ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru ücreti ne kadar? Sınavlar nerede yapılacak?
Fransız siyaset bilimciye göre Türkiye 'samimi arabulucu'
Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı ara sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak?
Cola Turka nasıl piyasadan kayboldu?
YÖK'ten Kritik Görevde Yükselme Sınavı (GYS) Açıklaması
Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler oldu?
Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor?
Antalya kıyılarında deniz suyu çekildi
Borsa günü yükselişle tamamladı

TIMETURK / SPOR / Rus kulüpleri Avrupa basketbolundan resmen ihraç edildi

Rus kulüpleri Avrupa basketbolundan resmen ihraç edildi

Rus basketbol kulüplerinin, bu sezonki THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndan ihraç edildiği duyuruldu.

2 Saat Önce
2022-03-22 21:22:09
Rus kulüpleri Avrupa basketbolundan resmen ihraç edildi

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'na katılımı geçen ay askıya alınan Rus basketbol kulüpleri hakkında nihai karar verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarında barış adına kayda değer bir gelişme yaşanmaması nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB Avrupa Kupası'nda Lokomotiv Kuban, bu sezonki turnuvalardan ihraç edildi.

Askıya alınma kararının çıktığı 28 Şubat tarihinden itibaren, söz konusu kulüplerin maçları, lig sıralamasındaki puanlama sisteminden çıkarıldı.

Yeni lig sıralamasına göre, THY Avrupa Ligi'nde Türk takımlarından Anadolu Efes, 5'inci, Fenerbahçe Beko ise 11'inci sırada yer alıyor. ULEB Avrupa Kupası'nda ise A Grubu'nda Türk Telekom 6'ncı, B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor 8'inci sırada bulunuyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş