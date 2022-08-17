Rizespor'un yeni golcüsü: Anthony van den Hurk

Forvet arayışlarını sürdüren Rizespor aradığı golcüyü İsveç Ligi'nde buldu. Yeşil beyazlı ekip 29 yaşındaki Anthony van den Hurk ile anlaşma sağladı.

Golcü arayışlarını sürdüren Çaykur Rizespor sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.

HURK RİZESPOR'DA

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve bu yıl şampiyonluk hesapları yapan Rizespor'da transfer girişimlerihız kesmeden devam ediyor. Timetürk'ten Serkan Aşkın haberine göre Çaykur Rizespor, İsveç takımlarından Helsinborg forması giyen 29 yaşındaki Anthony van den Hurk ile anlaşma sağladı.

Yeşil beyazlı ekibin Hollandı golcüyü Rize'ye davet ettiği kısa sürede sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Öte yandan Hurk devam eden İsveç Ligi'nde bu sezon 14 maçta 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. .