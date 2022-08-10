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Rezerv lig nedir? Rezerv lig ne demek?

Yedek lig, yeni sezonda futbolseverlerin gündemindeki organizasyonlar arasında yer alıyor. Avrupa liglerinde olduğu gibi Süper Lig'de de takımların B kadroları ile yapacakları maçlar puan tablosunu oluşturacak ve lig sonunda şampiyon ilan edilecek. Peki, Rezerv ligi nedir, ne anlama gelir? İşte o detaylar

4 Saat Önce
2022-08-10 11:14:01
Rezerv lig nedir? Rezerv lig ne demek?

Rezerv Lig, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig kulüplerinin altyapı takımları için düzenlenen ligdir. 30 Haziran 2022'de ligin kurulduğu ve 2022-23 Süper Lig'de 19 takımın katılacağı açıklandı.

Ligin kuruluşunun açıklanmasının ardından 28 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan durum belgesinde Süper Lig'de yer alan ve 35 kişilik A takım listesinde yer alan tüm yerli ve yabancı oyuncuların yer alabileceği belirtildi. A Takımı listesinde yer almayan, profesyonel, gelişim liglerinde oynama hakkı bulunan ve Türkiye statüsündeki tüm yerli ve yabancı amatör veya profesyonel futbolcular müsabakalara katılabileceklerdir.

Ligin ilk maçı 6 Ağustos 2022'de İstanbulspor ile Trabzonspor takımları arasında oynandı. Trabzonspor'da Ali Alperen Çelik, maçın 19. dakikasında lig tarihindeki ilk golü atarken, İstanbulspor karşılaşmayı 3-2 kazandı. .

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