Rezerv lig nedir? Rezerv lig ne demek?

Yedek lig, yeni sezonda futbolseverlerin gündemindeki organizasyonlar arasında yer alıyor. Avrupa liglerinde olduğu gibi Süper Lig'de de takımların B kadroları ile yapacakları maçlar puan tablosunu oluşturacak ve lig sonunda şampiyon ilan edilecek. Peki, Rezerv ligi nedir, ne anlama gelir? İşte o detaylar