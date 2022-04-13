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TIMETURK / SPOR / Real Madrid, Chelsea'yi evine gönderdi!

Real Madrid, Chelsea'yi evine gönderdi!

Real Madrid, son şampiyon Chelsea'yi uzatma sonunda eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı.

54 Dakika Önce
2022-04-13 01:00:05
Real Madrid, Chelsea'yi evine gönderdi!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında oynanan çeyrek final rövanş karşılaşmasında, ilk maçı 3-1 kazanan İspanya'nın Real Madrid takımı, İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk etti.

Son şampiyon Chelsea, Mount'un 15 ve Rüdiger'in 51. dakikada attığı gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

62. dakikada Alonso ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu iptal edilen Chelsea, Werner'in 75. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı.

Fakat 78. dakikada oyuna giren Real Madridli Rodrygo, 2 dakika sonra skoru 3-1'e getirerek eşleşmenin uzatmalara gitmesini sağladı.

Seyircisinin desteğini arkasına alan Real Madrid, Benzema'nın 96. dakikada attığı golle skoru 3-2 yaptı.

Real Madrid, sahadan 3-2 mağlup ayrılsa da ilk maçı 3-1 kazandığı için tur atlayan taraf oldu.

Kazandığı 13 kupayla turnuvanın en başarılı takımı olan Real Madrid, adını son 4'e yazdırdı. AA .

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