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TIMETURK / SPOR / Olimpiyat ikincisi Buse Naz'ın buruk sevinci

Olimpiyat ikincisi Buse Naz'ın buruk sevinci

Kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olan Buse Naz Çakıroğlu, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Mutluyum ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim.' dedi.

4 Saat Önce
2021-08-07 12:55:12
Olimpiyat ikincisi Buse Naz'ın buruk sevinci

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın boksunda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya alamadığı için buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Kadın boksunda Türkiye'ye ilk madalyayı getiren sporcu olan Buse Naz, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Mutluyum ama bir o kadar da hüzünlüyüm. Madalyanın renginin altın olmasını çok isterdim." dedi.

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Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Buse Naz, "Birkaç gündür Türkiye olarak zor günler geçiriyoruz. Ona rağmen Türkiye'den çok destek mesajı alıyorum. O yüzden çok gururlu ve mutluyuz. Söylenecek bir şey yok." diye konuştu.
Bulgar rakibi karşısında ilk raundun istediği gibi sonuçlanmadığını kaydeden milli sporcu, "O kadar fark olacak sonuç yoktu. Nasipte bu varmış. Diyecek bir şey yok. Daha önce Bulgar sporcuyla karşılaşmıştım ve yenmiştim. Burası çok farklı. Heyecan yoktu. Sadece altın madalyayı getirmek istiyordum. Bazen çok istememizden dolayı tutukluk yaşayabiliyoruz. Baskı yoktu, sadece çok istemiştim." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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