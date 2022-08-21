Newcastle United - Manchester City maçını canlı izle! CANLI YAYIN
İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında lider Manchester City, Newcastle United'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Newcastle United - Manchester City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Newcastle United - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
2022-08-21 10:44:16
İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında lider Manchester City, Newcastle United'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Newcastle United - Manchester City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Newcastle United - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta?
Newcastle United - Manchester City Premier Lig'in 3.haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka bugün saat 18:30'da oynanacak.
Newcastle United - Manchester City maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Newcastle United - Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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