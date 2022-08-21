Newcastle United - Manchester City maçını canlı izle! CANLI YAYIN

İngiltere Premier Lig'in 3.haftasında lider Manchester City, Newcastle United'a konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Newcastle United - Manchester City maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Newcastle United - Manchester City maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?