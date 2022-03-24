Mesut Özil kadro dışı mı kaldı? Mesut Özil neden kadro dışı? Mesut Özil hangi takıma gidecek? soruları spor severler tarafından sorulmaya başlandı. Fenerbahçe'de sportif anlamda istenilen başarı sergilenemedi. Taraftarlarını üzen Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Büyük umutlarla transfer edilen yıldız isim Mesut Özil'in kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kariyeri başarılarla dolu olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olması büyük ses getirmişti. Sol ayağını raket gibi kullanan yıldız isim Fenerbahçe'de isteneni vermedi. Taraftarlar da Mesut'un daha iyi performans göstermesini bekliyordu. Fenerbahçe'de portif anlamda bu sene işler yolunda gitmedi. Şampiyonluk parolası ile yola çıkan Fenerbahçe aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluktan koptu.

Mesut Özil kadro dışı mı kaldı?

Fenerbahçe'den açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı?

Mesut Özil'in neden kadro dışı bırakıldığına dair henüz bilgi gelmedi. Mesut Özil'in sahada istenen performansı bir türlü ortaya koyamaması kadro dışı kalmasında en büyük neden olarak görülüyor.

Mesut Özil hangi takıma gidecek?

Kadro dışı kalan Mesut Özil'in kendisine yeni bir kulüp arayışına girmesi bekleniyor. Mesut Özil'in yeniden İngiltere'ye dönmesi oldukça muhtemel görünüyor.

Mesut Özil kimdir?

Mesut Özil 15 Ekim 1988 yılında Türk ailenin çocuğu olarak Almanya'da dünyaya geldi. 10 numara mevkisinde oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de oynuyordu.

9 yıl boyunca Almanya forması giymiş ve çıktığı 92 millî maçta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak; Almanya millî takımının 2014 Dünya Kupası'nı kazanmasına da doğrudan katkı sağlamıştır. Diğer organizasyonlar göz önüne alındığında Avrupa Futbol Şampiyonası, FIFA Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralı olan tek oyuncudur.

Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon £ karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil, bu transferiyle Real Madrid'e tarihindeki en fazla kazanç sağlayan dördüncü futbolcu olmuştur. 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.