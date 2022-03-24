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TIMETURK / SPOR / Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fenerbahçe'de peş peşe kadro dışı haberleri geldi. Büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe'den son dakika hamlesi geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Şaşırtan gelişme sonrasında taraftarlar Mesut Özil niye kadro dışı oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı.

2 Saat Önce
2022-03-24 15:12:40
Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı? Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Fenerbahçe'de peş peşe kadro dışı haberleri geldi. Büyük umutlarla transfer edilen Mesut Özil'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe'den son dakika hamlesi geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Şaşırtan gelişme sonrasında taraftarlar Mesut Özil niye kadro dışı oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Fenerbahçe Kulübü takımın kötü gidaşatı üzerine son dakika kararını duyurdu. Fenerbahçe'detakım kaptanları Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığı duyuruldu. Sarı lacivertli taraftarları şaşırtan kararın gerekçesi merak edilmeye başlandı.

Mesut Özil neden kadro dışı bırakıldı?

Fenerbahçe'nin açıklamasında; "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın neden kadro dışı bırakıldığına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Talihsiz bir sakatlık yaşayan Mesut Özil uzun aradan sonra takıma dahil olmuştu. Performansının artırılması istenen Özil sahaya bunu yansıtamamıştı. son olarak Konyaspor maçında ilk yarıyı zor tamamlayan Mesut Özil 45. dakikada oyundan çıkınca İsmail Kartal'a tepki göstermişti. 

Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Yaşanan gelişmelerden sonra Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılıp yeni bir takım arayışına başlaması bekleniyor.

Mesut Özil isteneni veremedi

Büyük umutlarla transfer edilen ve taraftarın büyük beklentisi olan Mesut Özil beklenen performansı sergileyemedi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu kariyerinde pek çok başarıyı barındırıyor.

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