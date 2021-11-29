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TIMETURK / SPOR / Messi, PSG'de aradığı mutluluğu bulamadı

Messi, PSG'de aradığı mutluluğu bulamadı

Barcelona'nın yaşadığı ekonomik problemlerin de etkisiyle yaz aylarında Katalan devinden ayrılan ve PSG'ye transfer olan Brezilyalı ünlü oyuncu Lionel Messi'nin PSG'deki mutlu günleri erken sona ermiş gibi görünüyor.

46 Dakika Önce
2021-11-29 11:28:49
Messi, PSG'de aradığı mutluluğu bulamadı

Neymar ile birlikte oynamak için Paris Saint Germain'nin (PSG) yolunu tutan Messi, iddialara göre Brezilyalı yıldızla yeniden buluşması sonrasında eski sıcaklığı bulamadı.

Barcelona'nın yaşadığı ekonomik problemlerin de etkisiyle yaz aylarında Katalan devinden ayrılan ve PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin PSG'deki mutlu günleri erken sona ermiş gibi görünüyor.

Katalan radyosu Esport3'te yer alan habere göre Messi, Fransız ekibinde son dönemde yaşadığı bazı sorunlarla hayal kırıklığına uğradı.

Habere göre Messi, PSG'ye katılmasında büyük rol oynayan Neymar ile artık eskiden olduğu kadar yakın arkadaş değil. İkilinin Barcelona'da yakaladığı kimyayı PSG'de yakalayamadığı vurgulanırken, Messi'nin ailesinin Paris'te pek rahat olmaması da Messi'yi huzursuz eden etmenlerden biri.

PSG'de bekleneni veremedi

Sezon başında transfer olduğu PSG'de şu ana dek ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 11 maça çıkan Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalara dört gol ve üç asist sığdırmıştı.

Messi özellikle takımının 2-1 kaybettiği Manchester City maçının ardından savunmada oluşturduğu zaafla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Ligue 1'de oynadığı yedi maçta bir golde kalan ve beklenen skor katkısından uzak görünen 34 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon La Liga'da oynadığı 35 maçta 30 gol atarken, ilerleyen yaşına rağmen kalitesini koruduğunu ispatlamıştı.

Messi geçtiğimiz günlerde ilerleyen dönemde mutlaka yeniden Barcelona'ya dönmek istediğini açıklamıştı.

Kaynak: goal.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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