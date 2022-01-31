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TIMETURK / SPOR / Mason Greenwood tutuklandı

Mason Greenwood tutuklandı

Hakkında tecavüz ve şiddet suçlamaları bulunan Mason Greenwood tutuklandı. Manchester United, kadro dışı kararı almıştı.

56 Dakika Önce
2022-01-31 00:19:17
Mason Greenwood tutuklandı

Manchester United, Mason Greenwood'un bir sonraki duyuruya kadar takımla antrenman ve maç kadrolarına alınmayacağını açıkladı.

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Mason Greenwood'un eski sevgilisi Harriet Robson, paylaştığı fotoğraflarla İngiliz futbolcu tarafından şiddete uğradığını açıklamıştı.

Manchester United'da bazı futbolcular, Mason Greenwood'u sosyal medyada takipten çıkartarak şiddete karşı tavır gösterdi.

CNNTürk .

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