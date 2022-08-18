Malmö – Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Malmö – Sivasspor ilk 11’de kimler var? Sivasspor maçı canlı izle

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor ile Malmö karşı karşıya gelecek. Peki Malmö – Sivasspor maçı saat kaçta? Malmö – Sivasspor ilk 11 belli mi? Malmö – Sivasspor maçı canlı izleme nereden? İşte detaylar…

Deplasmanda Malmö'nün konuğu olacak olan Sivasspor, İsveç'te galibiyeti elde etmeyi planlıyor. Türkiye'nin temsilcisi Sivasspor, dün akşam saatlerinde maçın oynanacağı Eleda Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlamıştı. Peki Malmö – Sivasspor maçı saat kaçta? Malmö – Sivasspor maçı canlı izleme nasıl?

Malmö - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Malmö - Sivasspor karşılaşması TSİ 20:00'da İsveç'teki Eleda Stadyumu'nda oynanacak.

Malmö – Sivasspor maçı canlı izle

Malmö – Sivasspor maçı TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

Malmö - Sivasspor ilk 11'ler

Malmö: Johan Dahlin, Felix Beijmo, Lasse Nielsen, Dennis Hadzikadunic, Niklas Moisander, Joseph Ceesay, Moustafa Zeidan, Erdal Rakip, Anders Christiansen, Isaac Kiese Thelin, Veljko Birmancevic

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Robin Yalçın, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Leke James

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Malmö maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Malmö takımının futbolculuk kariyerinde farklı bir yeri olduğunu söyleyen Çalımbay, "Benim için buranın anlamı büyük. Ben hem Beşiktaş 'ta futbolculuk yaptığım zaman burada oynadım. Aynı şekilde antrenör olarak da burada karşılaştık, çok da güzel maçlarımız kıran kırana geçti. Çok zor bir rakiple oynayacağız. Çünkü çok oyun disiplini mükemmel bir takım. Hiçbir zaman değişmeyen bir takım. Hemen hemen her yıl Avrupa kupalarında görünen bir takım. Onun için bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizden önce sezon açtılar. Gayet de iyi gidiyorlar. Son maçlarına da bakıp analiz ettik. Benim oynadığım dönemde de gayet iyi durumdalardı. Her zaman klasik oyun disiplini ve düzenleri var. Mutlaka bizim buradan avantajlı bir şekilde dönmemiz gerekiyor. Kolay olmayacağını biliyoruz. Ona göre bütün tedbirlerimizi alacağız. Ama bizdeki sıkıntı az transfer yaptığımız ve gelen arkadaşlarımız da hazır olmadıkları için sıkıntılı bir şekilde maça çıkacağız. Ama ikinci maçta kendi sahamızda bambaşka bir şekilde maça çıkacağız. Güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Hırslı ve istekli iki takımın maçı olacak" ifadelerini kullandı.

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