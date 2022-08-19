Lyon - Troyes maçını canlı izle! CANLI

Fransa Lig 1'in 3.haftasında Lyon kendi saha ve seyircisi önünde Troyes'i konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Lyon - Troyes maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki bu zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak?