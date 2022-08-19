DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,0710 ₺

EURO

18,2943 ₺

ALTIN

1.021,96 ₺

BİST

3.020,01 ₺

TIMETURK / SPOR / Lyngby - Kopenhag maçını canlı izle! CANLI

Lyngby - Kopenhag maçını canlı izle! CANLI

Danirmarka Süper Lig'in 6.haftasında Kopenhag, Lyngby takımına konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabaka hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Lyngby - Kopenhag maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

1 Saat Önce
2022-08-19 00:15:05
Lyngby - Kopenhag maçını canlı izle! CANLI

Danirmarka Süper Lig'in 6.haftasında Kopenhag, Lyngby takımına konuk oluyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından bu zorlu müsabaka hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki Lyngby - Kopenhag maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lyngby - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta?

Lyngby - Kopenhag Danimarka Süper Lig'in 6.haftasında karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka 19 Ağustos Cuma günü saat 20:00'da oynanacak.

Lyngby - Kopenhag maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Lyngby - Kopenhag maçı Nesine.com'dan naklen izlenebilecek.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş